Труженица тыла Александра Дегтева отметила 100-летний юбилей

Александра Степановна встретила свой юбилей в окружении родных.

100-летний юбилей отметила труженик тыла, ветеран труда, вдова участника битвы на Курской дуге и жительница Московского района Александра Степановна Дегтева. Об этом сообщили в районной администрации.

По словам главы администрации Московского района Владимира Кропотина, жизненный путь военного поколения вызывает огромное уважение.

«Все они очень рано повзрослели. Окончив 7 классов, Александра Степановна всю войну проработала в колхозе. В 1946 году переехала в город Горький. Работала нянечкой в разных семьях, потом пришла на завод “Эра”, где и познакомилась со своим мужем. Послевоенные годы были сложными, но Александра Степановна смогла сохранить в себе доброту и веру в лучшее, вырастить детей, окружить заботой внуков и правнуков», — сказал глава районной администрации, передав ветерану памятный подарок.

Александра Степановна встретила свой юбилей в окружении родных. На вопрос о секрете долголетия она ответила:

«Любовь к жизни и людям».

Именно эта любовь всегда вела ее, а самым любимым увлечением нижегородки была рыбалка вместе с мужем. Главным итогом жизни, по ее словам, стали дети: Александра Степановна вырастила двоих детей, у нее трое внуков и семеро правнуков.

Справка.

Александра Степановна Дегтева родилась 7 апреля 1926 года в Горьковской области Воскресенского района в поселке Воскресенское. В 1946-м переехала в город Горький, всю жизнь проработала на заводе «Эра». Награждена почетными грамотами, общий трудовой стаж — более 42 лет.