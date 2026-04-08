Труженица тыла Александра Дегтева отметила 100-летний юбилей

100-летний юбилей отметила труженик тыла, ветеран труда, вдова участника битвы на Курской дуге и жительница Московского района Александра Степановна Дегтева. Об этом сообщили в районной администрации.
По словам главы администрации Московского района Владимира Кропотина, жизненный путь военного поколения вызывает огромное уважение.
«Все они очень рано повзрослели. Окончив 7 классов, Александра Степановна всю войну проработала в колхозе. В 1946 году переехала в город Горький. Работала нянечкой в разных семьях, потом пришла на завод “Эра”, где и познакомилась со своим мужем. Послевоенные годы были сложными, но Александра Степановна смогла сохранить в себе доброту и веру в лучшее, вырастить детей, окружить заботой внуков и правнуков», — сказал глава районной администрации, передав ветерану памятный подарок.
Александра Степановна встретила свой юбилей в окружении родных. На вопрос о секрете долголетия она ответила:
«Любовь к жизни и людям».
Именно эта любовь всегда вела ее, а самым любимым увлечением нижегородки была рыбалка вместе с мужем. Главным итогом жизни, по ее словам, стали дети: Александра Степановна вырастила двоих детей, у нее трое внуков и семеро правнуков.
Справка.
Александра Степановна Дегтева родилась 7 апреля 1926 года в Горьковской области Воскресенского района в поселке Воскресенское. В 1946-м переехала в город Горький, всю жизнь проработала на заводе «Эра». Награждена почетными грамотами, общий трудовой стаж — более 42 лет.