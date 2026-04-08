Самый тяжкий день! Что запрещено в день Матроны Солунской 9 апреля 2026

Хозяйка каждый раз находила её развязанной. Запирала в тёмной каморке без еды и воды — открывала дверь и видела: стоит на коленях, молится. Без пут. Без синяков. Рабыня, которую нельзя было сломить. Звали её Матрона — и день её памяти отмечается 9 апреля.
День Матроны Солунской в Великий четверг.
День памяти мученицы Матроны Солунской отмечается 9 апреля. В 2026 году эта дата приходится на Чистый четверг Страстной недели — день Тайной вечери. Это редкое совпадение: память мученицы, не сломленной пытками, — в день, когда вспоминают последнюю трапезу Христа с учениками.
На Руси день именовали как Матрёна Полурепица. Название пошло от обычая делить запасы репы: лучшую — на семена, остальное — в пищу.
Матрона Солунская: житие.
Матрона жила в Солуни (Салониках) на рубеже III-IV веков — в эпоху, когда христианство ещё не стало государственной религией и было опасно. Она служила рабыней у знатной иудейки Павтилы (Пантиллы) — жены солунского военачальника. Хозяйка требовала от неё отречься от веры и принять иудаизм. Матрона отказывалась.
Каждый день Павтила ходила в синагогу. Матрона сопровождала её до дверей — и немедленно уходила в христианскую церковь, успевая вернуться к выходу хозяйки. Но однажды её застали в церкви. Павтила пришла в ярость, приказала слугам жестоко избить рабыню, связать и запереть в тёмной каморке без еды и воды. На следующий день открыла дверь — и обнаружила Матрону без пут, стоящей на коленях в молитве. Ни синяков, ни следов побоев.
Это повторялось несколько раз. Разъярённая Павтила всякий раз запирала рабыню заново — и каждый раз находила её целой и невредимой. После очередного жестокого избиения Матрона скончалась в заточении. Боясь обвинения в убийстве, хозяйка приказала сбросить тело с высокой скалы, чтобы выдать гибель за несчастный случай. Христиане нашли тело и похоронили с честью. Впоследствии епископ Александр Солунский воздвиг в её честь храм, куда перенесли чудотворные мощи.
Что нельзя делать в день Матроны Солунской?
— Нельзя ссориться и устраивать скандалы. По народному поверью, конфликт на Матрёну грозит затянуться надолго — превратит друзей в злейших врагов. В 2026 году день и без того строгий — Великий четверг;
— Нельзя менять постельное бельё. Смена белья на Матрёну сулила беды и болезни. Этот обычай связывали с тем, что день и без того переходный, тревожный;
— Нельзя менять причёску и внешность. Женщинам не советовали в этот день делать новую стрижку или укладку — перемены выйдут не к лучшему;
— Нельзя лениться и готовить наспех. День Матроны — покровительницы хозяек — обязывает к добросовестному труду. Женщинам, по поверью, нельзя готовить еду впопыхах: святая накажет за небрежность.
Что можно делать в день Матроны Солунской?
— Посетить храм и помолиться. 9 апреля 2026 года — Чистый четверг. В храмах совершается Литургия и вечерняя служба «Двенадцать Евангелий». Особенно важно для женщин — попросить помощи у святой Матроны Солунской: она считается их покровительницей;
— Заниматься домашними делами и рукоделием. День считается идеальным для хозяйственных трудов. Безделье на Полурепицу, по народному поверью, сулит неурядицы до конца года;
— Разобрать старые вещи и раздать ненужное. Одежду и предметы, которые больше не нужны, складывают для нуждающихся или жертвуют на благое дело;
— Вернуть долги. Старинный обычай: кто рассчитается с долгами в этот день — привлечёт достаток.
Традиции и приметы в день Матроны Солунской.
— Сжигание ненужных вещей. Помимо благотворительности, существовал следующий обряд: к вечеру разводили костёр и бросали в огонь старые, износившиеся вещи — одежду, утварь. Считалось, что это привлекает удачу и здоровье;
— Делёж репы. Хозяева перебирали остатки репы с осени: лучшие, крепкие корнеплоды откладывали на семена, остальные пускали в еду. Репа до широкого распространения картофеля была главным овощем на крестьянском столе, и её запас строго берегли;
— Утренний иней и туман — к урожайному году. Главная примета дня: если утром 9 апреля земля покрыта инеем или стоит туман — лето будет плодородным;
— Дождь на Матрёну — ещё неделю осадки. Если 9 апреля пошёл дождь — ближайшие семь дней тоже будут дождливыми. К засушливому лету;
— Тёплый день — к жаркому лету. Весеннее тепло на Матрёну считалось добрым предвестником: лето ожидается погожим и тёплым.
Молитва Матроне Солунской.
— О стойкости в вере в трудные времена. Главное молитвенное обращение к этой святой. Матрона не отреклась ни под угрозами, ни под пытками — молятся о мужестве в испытаниях и сомнениях;
— О защите от зла и обидчиков. Святая претерпела насилие от жестокой хозяйки и была защищена Богом. К ней обращаются с молитвой о заступничестве для тех, кто подвергается несправедливости;
— О благополучии в семье и хозяйстве. Святая считается покровительницей домохозяек: у неё просят помощи в ведении домашних дел, укреплении семейных уз и добрых отношениях в доме;
— Об урожае. В народной традиции в этот день молились о богатом урожае репы — главного овоща крестьянского стола. Сегодня к ней обращаются и с более широкими просьбами — об урожае огорода и достатке в доме.