Самый тяжкий день! Что запрещено в день Матроны Солунской 9 апреля 2026

Каждый день Павтила ходила в синагогу. Матрона сопровождала её до дверей — и немедленно уходила в христианскую церковь, успевая вернуться к выходу хозяйки. Но однажды её застали в церкви. Павтила пришла в ярость, приказала слугам жестоко избить рабыню, связать и запереть в тёмной каморке без еды и воды. На следующий день открыла дверь — и обнаружила Матрону без пут, стоящей на коленях в молитве. Ни синяков, ни следов побоев.