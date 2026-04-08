Глеб Никитин прокомментировал закрытие вейпшопа возле школы в Богородске

В Богородске закрыт вейпшоп. Эта точка продавала вейпы, нарушая законодательство, так как располагалась на расстоянии менее 100 метров от образовательного учреждения. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Подобные объекты обнаруживаются во многих частях региона, особенно в населенных пунктах с высокой численностью жителей. Совместно с представителями областной Прокуратуры и Роспотребнадзора власти инициируют проверки и выписывают предписания о наложении штрафов.
В отношении некоторых торговых точек, где было выявлено противоправное ведение бизнеса, уже вынесены судебные решения о ликвидации; в таких случаях к исполнению привлекаются судебные приставы.
Предприниматели, ведущие деятельность подобным образом, не просто игнорируют установленные правила, они целенаправленно извлекают прибыль, подвергая опасности самое ценное — здоровье молодого поколения, считает губернатор.
Глеб Никитин подчеркнул, что на территории Российской Федерации действует не только ограничение на продажу вейпов вблизи мест обучения и воспитания детей, но и общий законодательный запрет на реализацию данной продукции лицам, не достигшим совершеннолетия. Ожидается, что в ближайшем будущем будет введен федеральный запрет на производство, импорт и сбыт вейпов, что является давно назревшей мерой.
Вместе с тем, губернатор выразил благодарность представителям бизнес-сообщества Нижнего Новгорода, которые демонстрируют ответственный и дальновидный подход к своей деятельности.
С сентября прошлого года у предпринмателей была возможность присоединиться к публичной оферте, предусматривающей добровольное ограничение на продажу вейпов. На сегодняшний день уже 550 торговых точек проявили инициативу, убрав данную продукцию из своего ассортимента.
