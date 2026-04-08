Отключение горячей воды в Волжском Волгоградской области запланировали на три дня с 21 апреля

В Волжском на три дня отключат горячую воду из-за испытаний теплосетей.

Источник: Комсомольская правда

Десятки тысяч жителей города Волжского Волгоградской области в конце апреля останутся на три дня без горячей воды. Причиной отключения станут плановые гидравлические испытания тепловых сетей. Без горячей воды волжан оставят с 21 по 23 апреля 2026 года.

— В связи с проведением 22 апреля 2026 года гидравлических испытаний тепловых сетей будет отключено горячее водоснабжение в городе Волжском с 12.00 часов 21.04.2026 до 17.00 часов 23.04.2026, — сообщили в компании «Волжские тепловые сети».

Во время испытаний городские теплосети проверят на прочность под высоким давлением. Делают это ежегодно, чтобы обнаружить все слабые участки и дефекты, которые появились на трубах за зиму. Там, где появится протечка, трубы будут ремонтировать или менять, чтобы подготовиться к будущему отопительному сезону.

А вот отопительный сезон в этом году в Волжском решили продлить дольше всех в Волгоградской области.

