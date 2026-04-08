Отключение горячей воды в Волжском Волгоградской области запланировали на три дня с 21 апреля

Во время испытаний городские теплосети проверят на прочность под высоким давлением. Делают это ежегодно, чтобы обнаружить все слабые участки и дефекты, которые появились на трубах за зиму. Там, где появится протечка, трубы будут ремонтировать или менять, чтобы подготовиться к будущему отопительному сезону.