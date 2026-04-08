Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми ускорили весеннюю уборку улиц и общественных пространств

Особое внимание уделяется улично-дорожной сети.

Источник: Комсомольская правда

В Перми продолжается масштабная очистка города после зимы. В этом году работы начались раньше обычного срока.

Подрядные организации приводят в порядок остановки, дороги и элементы городской инфраструктуры. Остановочные павильоны моют с помощью оборудования высокого давления, удаляя грязь, реагенты и старые объявления. Для очистки стен от граффити применяются специальные химические средства.

Особое внимание уделяется улично-дорожной сети. На улицы вышли поливомоечные машины и дорожные пылесосы. Рабочие очищают проезжую часть, тротуары и ограждения, а также убирают пыль и грязь с помощью техники. Параллельно проводится прочистка ливневых колодцев и решёток.

Каждый день в уборке задействовано более 90 единиц спецтехники. Работы проходят во всех районах города, в том числе на проспекте Парковом, улицах Маршала Рыбалко и Уинской.

Отдельное направление — уход за опорами освещения. Специалисты очищают их от загрязнений, соли и объявлений, а при благоприятной погоде обновляют краску. Такие работы уже выполнены на ряде улиц, включая Куйбышева, Ленина и Сибирскую.

Параллельно благоустраиваются общественные пространства. На городской эспланаде моют лавки и плитку, подрезают кустарники и убирают мусор. На набережной Камы очищают прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, а также приводят в порядок малые архитектурные формы.