В Перми ускорили весеннюю уборку улиц и общественных пространств

В Перми продолжается масштабная очистка города после зимы. В этом году работы начались раньше обычного срока.
Подрядные организации приводят в порядок остановки, дороги и элементы городской инфраструктуры. Остановочные павильоны моют с помощью оборудования высокого давления, удаляя грязь, реагенты и старые объявления. Для очистки стен от граффити применяются специальные химические средства.
Особое внимание уделяется улично-дорожной сети. На улицы вышли поливомоечные машины и дорожные пылесосы. Рабочие очищают проезжую часть, тротуары и ограждения, а также убирают пыль и грязь с помощью техники. Параллельно проводится прочистка ливневых колодцев и решёток.
Каждый день в уборке задействовано более 90 единиц спецтехники. Работы проходят во всех районах города, в том числе на проспекте Парковом, улицах Маршала Рыбалко и Уинской.
Отдельное направление — уход за опорами освещения. Специалисты очищают их от загрязнений, соли и объявлений, а при благоприятной погоде обновляют краску. Такие работы уже выполнены на ряде улиц, включая Куйбышева, Ленина и Сибирскую.
Параллельно благоустраиваются общественные пространства. На городской эспланаде моют лавки и плитку, подрезают кустарники и убирают мусор. На набережной Камы очищают прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, а также приводят в порядок малые архитектурные формы.