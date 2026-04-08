На выставку однолетников приглашает волгоградцев ботсад с 11 по 19 апреля

В Волгоградской области готовятся к открытию необыкновенной выставки цветов. С 11 по 19 апреля в Волжском, в ботаническом саду, пройдет экспозиция однолетних растений под названием «Чувство цвета — дыши летом!». Сотрудники сада вырастили более 150 тысяч растений специально для этого события, чтобы создать уникальные фотозоны и цветочные композиции, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.