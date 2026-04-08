На выставку однолетников приглашает волгоградцев ботсад с 11 по 19 апреля

В Волгоградской области готовятся к открытию необыкновенной выставки цветов. С 11 по 19 апреля в Волжском, в ботаническом саду, пройдет экспозиция однолетних растений под названием «Чувство цвета — дыши летом!». Сотрудники сада вырастили более 150 тысяч растений специально для этого события, чтобы создать уникальные фотозоны и цветочные композиции, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Как будет работать выставка однолетников 2026 в Волгоградском ботаническом саду в Волжском.
По информации областного комитета природных ресурсов и экологии, посетители увидят десятки видов и сортов однолетников. Среди них будут агератум, антирринум, бальзамин, бархатцы, вербена, гацания, катарантус, колеус, лизиантус, лобелия, лобулярия, пеларгония, петуния, сальвия, цинерария и цинния. Выставка объединит живые цветы и креативные инсталляции, которые передадут все главные оттенки лета — от нежной зелени до самых ярких красок.
Выставка «Чувство цвета — дыши летом!» откроется 11 апреля в 11:00 и будет работать ежедневно до 19 апреля с 10:00 до 19:00. Адрес: г. Волжский, ул. Набережная, 2 л.
Стоимость билета для взрослого — 300 рублей. Дети до 7 лет смогут насладиться выставкой бесплатно.