Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На выставку однолетников приглашает волгоградцев ботсад с 11 по 19 апреля

Волгоградский ботсад в Волжском откроет выставку «Чувство цвета» с 11 по 19 апреля 2026.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области готовятся к открытию необыкновенной выставки цветов. С 11 по 19 апреля в Волжском, в ботаническом саду, пройдет экспозиция однолетних растений под названием «Чувство цвета — дыши летом!». Сотрудники сада вырастили более 150 тысяч растений специально для этого события, чтобы создать уникальные фотозоны и цветочные композиции, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Как будет работать выставка однолетников 2026 в Волгоградском ботаническом саду в Волжском.

По информации областного комитета природных ресурсов и экологии, посетители увидят десятки видов и сортов однолетников. Среди них будут агератум, антирринум, бальзамин, бархатцы, вербена, гацания, катарантус, колеус, лизиантус, лобелия, лобулярия, пеларгония, петуния, сальвия, цинерария и цинния. Выставка объединит живые цветы и креативные инсталляции, которые передадут все главные оттенки лета — от нежной зелени до самых ярких красок.

Выставка «Чувство цвета — дыши летом!» откроется 11 апреля в 11:00 и будет работать ежедневно до 19 апреля с 10:00 до 19:00. Адрес: г. Волжский, ул. Набережная, 2 л.

Стоимость билета для взрослого — 300 рублей. Дети до 7 лет смогут насладиться выставкой бесплатно.