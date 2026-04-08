В Твери проведут международный театральный фестиваль «Государева дорога»

Международный театральный фестиваль «Государева дорога» пройдет 14−19 апреля в Твери. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в аппарате правительства Верхневолжья.
Фестиваль приурочен к двум знаковым юбилеям — 280-летию зарождения театрального искусства в Тверской области и 150-летию Союза театральных деятелей РФ. Участниками мероприятия станут Государственный кремлевский оркестр, Новгородский академический театр драмы им. Ф. М. Достоевского, Тверской академический театр драмы, Тверской государственный театр кукол, Тверской театр юного зрителя, Вышневолоцкий областной драматический театр и Кимрский театр драмы и комедии. Специальный гость фестиваля — Национальный академический драматический театр им. М. Горького из Минска.
Открытие состоится 14 апреля на сцене Тверского театра юного зрителя показом авторского моноспектакля-концерта в исполнении актрисы из Санкт-Петербурга Алены Бикуловой «Валентина Толкунова. Я не могу иначе…». Спектакли основной программы фестиваля примут три ведущие сцены региона — драмтеатр, ТЮЗ и театр кукол.
