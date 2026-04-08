В Кузбассе возбудили дело об убийстве после пропажи Героя России

В Кузбассе возбудили уголовное дело об убийстве в связи с исчезновением Героя России Алексея Асылханова.

Источник: РБК

В Кузбассе возбудили уголовное дело об убийстве в связи с исчезновением Героя России Алексея Асылханова. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

Ранее правоохранительные органы региона информировали, что 3 апреля Асылханов ушел из дома в городе Юрга и не вернулся, в связи с чем начаты поиски. Следственный комитет проводит проверку.

Как уточнила собеседница агентства, уголовное дело возбуждено по статье 105 Уголовного кодекса России. Оно находится в стадии расследования. Информация о возможных обстоятельствах происшествия не раскрывается. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

Алексей Асылханов отправился в зону проведения специальной военной операции в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин вручил ему «Золотую Звезду» Героя России. На тот момент на счету рядового числилось 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин противника.

Асылханов обнаружил скрытное выдвижение подразделений Вооруженных сил Украины в направлении опорного пункта российских войск. Передав информацию на позиции, он вступил в бой с превосходящими силами противника и удерживал позиции до прибытия подкрепления.

Как рассказала «РИА Новости» супруга Асылханова Валерия, после ранения в зоне СВО он вернулся домой и работал педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

