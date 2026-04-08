550 магазинов отказались от продажи вейпов в Нижегородской области

С сентября 2025 года 550 магазинов в Нижегородской области убрали из своего ассортимента вейпы. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своих соцсетях.
С сентября 2025 года представители бизнеса в регионе могут присоединиться к публичной оферте по самоограничению на продажу вейпов. Нижегородские власти рассчитывают, что число магазинов, отказавшихся продавать электронные сигареты, будет расти.
При этом губернатор рассказал, что недавно в Богородске принудительно закрыли точку продажи вейпов, которая располагалась менее чем в 100 метрах от школы. Власти вместе с региональной прокуратурой и Роспотребнадзором регулярно проводят рейды, чтобы найти и другие точки незаконной торговли вейпами.
«Такие недобросовестные предприниматели не просто нарушают закон, они сознательно наживаются на самом дорогом — здоровье наших детей! Напомню, что в России не только запрещена реализация вейпов рядом с образовательными учреждениями, а в целом действует запрет на продажу этой гадости несовершеннолетним!» — отметил Глеб Никитин.
