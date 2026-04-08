В Реутове простились с создателем гиперзвуковой ракеты «Циркон» Леоновым

В подмосковном Реутове состоялась церемония прощания с генеральным директором и генеральным конструктором АО «Военно-промышленная корпорация “НПО машиностроения”, Героем Труда России Александром Леоновым.

Источник: РБК

В подмосковном Реутове состоялась церемония прощания с генеральным директором и генеральным конструктором АО «Военно-промышленная корпорация “НПО машиностроения”, Героем Труда России Александром Леоновым. Об этом сообщает ТАСС.

Отпевание прошло в храме Святой Троицы, после чего траурная процессия направилась в крематорий Николо-Архангельского кладбища.

Проститься с Леоновым пришли родственники, коллеги и военнослужащие. На церемонии присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян и глава Реутова Алексей Ковязин.

Леонов родился в 1952 году в Моршанске Тамбовской области, окончил Московский авиационный институт и с 1975 года работал в НПО машиностроения, где прошел путь от инженера до руководителя. С 2007 года занимал пост гендиректора.

Он руководил работами по созданию космических систем и ракетных комплексов, включая «Гранит», «Вулкан», «Бастион» с ракетой «Оникс», а также участвовал в разработке гиперзвуковых систем «Авангард» и «Циркон».

«Циркон» — российская корабельная гиперзвуковая крылатая ракета для поражения надводных и наземных целей, входящая в состав комплекса 3К22, принятого на вооружение в январе 2023 года.

Разработка ракеты началась в 2011 году в реутовском НПО машиностроения, испытания стартовали в 2016-м. В августе 2022 года Минобороны сообщало о начале серийного производства.

С 2011 года возглавлял кафедру «Аэрокосмические системы» в МГТУ им. Баумана, был доктором технических наук и профессором. В 2019 году ему было присвоено звание Героя Труда России.

Узнать больше по теме
Андрей Воробьев: биография рыбного бизнесмена, ставшего губернатором Московской области
Многие чиновники в России попали во власть из весьма неожиданных сфер. Собрали главное из биографии Андрея Воробьева, который ранее занимался рыбным бизнесом, а первую должность в правительстве получил после футбольного матча.
Читать дальше