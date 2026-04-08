Космический мониторинг охватил все леса Нижегородской области

Спутники следят за лесами Нижегородской области — впервые с 2019 года под космическим контролем находятся все 3,8 млн гектаров лесного фонда. Об этом сообщает ФГБУ «Рослесинфорг» «Поволжский леспроект».
Как сообщил директор филиала Рослесинфорга «Поволжский леспроект» Павел Лебедев, если в прошлом году космомониторингом были охвачены 26 лесничеств, то в этом — уже все 35. Современный метод контроля позволяет получать оперативную и достоверную информацию о состоянии лесов даже на самых отдалённых территориях: отслеживать ветровалы, гари и нарушения лесного законодательства.
Так, например, космический мониторинг помогает в борьбе с «чёрными лесорубами». За два года количество случаев незаконной рубки снизилось на 20%.
Всего в Приволжском федеральном округе в 2026 году под космическим наблюдением специалистов Рослесинфорга находятся шесть регионов: Нижегородская, Кировская, Ульяновская области, Пермский край, Республика Башкортостан и Удмуртская Республика. Общая площадь работ составляет 30,4 миллиона гектаров.