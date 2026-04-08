В Калининграде завершили первый модуль «Академии стратегических коммуникаций»

«Академия стратегических коммуникаций» задумана как первая в России федеральная система формирования кадрового резерва медиаменеджеров, способных работать в логике национальных приоритетов и стратегических целей развития страны. По словам заместителя начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексея Жарича, уже первые месяцы запуска показали широкий запрос: за первый месяц к онлайн‑курсам приступили около 5 тысяч человек со всей страны.
Очный блок был построен как практико‑ориентированный модуль: каждый день участники сочетали установочные лекции ведущих экспертов с командной проектной работой. В рамках направлений «Пантеон героев», «Международные коммуникации» и «Год единства народов России» слушатели разрабатывали коммуникационные кампании, ориентированные на формирование позитивного образа России за рубежом, продвижение историй Героев и укрепление общероссийской гражданской идентичности.
Обучение в 2026 году будет продолжаться до декабря в смешанном формате: участники сначала проходят установочный онлайн‑курс на платформе «Россия — страна возможностей», затем — конкурсный отбор; по его итогам лучшие переходят к очным модулям в Калининградской области и Москве. Программу формируют ключевые партнёры: Президентская платформа «ТопБЛОГ», VK, Институт развития интернета, АНО «Диалог» и «Диалог Регионы», экспертные институты социальных исследований, НИУ ВШЭ, RT и Мастерская новых медиа.
