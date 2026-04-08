В Ростове судят экс-главу регионального минфина Лилию Федотову

В Ростове-на-Дону на 8 апреля назначили слушания по делу экс-заместителя губернатора — бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Эта информация указана в электронной картотеке дел Кировского районного суда донской столицы.
Напомним, 4 и 25 марта судебные заседания были отложены.
Экс-главу донского минфина задержали в феврале 2025 года по обвинению в превышении должностных полномочий. В Кировский районный суд Ростова-на-Дону материалы передали в феврале 2026 года. Позже в ходе разбирательства меру пресечения продлили до 23 августа.
По версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.
