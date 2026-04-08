Свыше 200 жителей с инвалидностью побывали в турах по Тульской области

Экскурсионные поездки с сопровождающими за год были организованы для более чем 200 людей с инвалидностью в Тульской области. Адаптация туристической инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма региона.
В 2025 году регион получил специализированный автобус для перевозки людей с инвалидностью. Он рассчитан на 18 пассажиров, оборудован электроподъемником и тремя адаптированными местами для колясочников. Благодаря новому транспорту маломобильные граждане могут посещать экскурсии, спортивные и культурно-массовые мероприятия.
Подобные экскурсии проводятся дважды в месяц. Заявки принимаются по телефону горячей линии 8−800−200−52−26. Первый выезд состоялся в июне 2025 года в музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». За год было организовано 15 экскурсионных поездок.
«В Тульской области активно развивается инклюзивный туризм, направленный на создание доступных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. На туристическом портале визиттула.рф доступен инклюзивный маршрут», — подчеркнула министр туризма региона Елена Мартынова.
