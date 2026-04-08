Режим повышенной готовности ввели у старинного здания в Канавинском районе

В Нижнем Новгороде, по адресу улица Вокзальная, дом 4, установлен режим повышенной готовности. Распоряжение было принято в связи с критическим состоянием здания. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте мэрии 8 апреля.
Данный особый статус действует с 26 февраля. Руководству Канавинского района предписано оградить прилегающую территорию, проинформировать проживающих о введенном режиме и мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации аварийной ситуации.
Здание, возведенное в начале прошлого столетия, некогда значилось в собственности Михаила Каширина, дяди Максима Горького. Известно, что будущий писатель бывал в этом доме в детские годы.
