Стало известно, кто купил «Никольские ряды» в центре Петербурга

Гостиничный комплекс ранее принадлежал ООО «Имрихолд Лимитед». Сделка по его продаже оценивается в 3−3,5 млрд рублей. Она стала одной из крупнейших на рынке гостиничной недвижимости Петербурга в 2025 году, пишет «РБК Петербург».
До редомициляции акционером выступала одноименная компания, зарегистрированная на Кипре. Актив входил в портфель фонда Venture Investment and Yield Management Андрея Якунина, при этом покупатель до последнего времени не раскрывался.
Согласно данным Росреестра, общая площадь комплекса «Никольские ряды» составляет 27,9 тыс. кв. м.