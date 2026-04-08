МЧС эвакуировало 60 человек из загоревшегося ТЦ в Домодедово

В торговом центре «Стайер» в Домодедово начался пожар. Из здания эвакуировали 60 человек, включая десять детей, сообщает МЧС Московской области.
«Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями установлено, что очаг возгорания находится под кровлей второго этажа, звенья направленны на тушение», — сообщает ведомство. В ликвидации возгорания задействованы 50 человек и 17 единиц техники.
В конце марта в подмосковном Солнечногорске загорелся рынок стройматериалов. Пламя охватило торговые павильоны и перекинулось на расположенный рядом торговый центр. Никто не пострадал.
