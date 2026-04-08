В Самаре не хватает более 200 водителей трамваев и троллейбусов

Трамваям и троллейбусам Самары не хватает более 30% водителей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре есть серьезная нехватка водителей трамваев и троллейбусов. О дефиците кадров рассказал директор ТТУ Дмитрий Петров на пресс-конференции 8 апреля.

По его словам, при кадровой потребности в 400 водителей трамваев в учреждении работают всего 278. Водителей троллейбусов по штату должно быть 216, а работает лишь 141 человек. Нехватка водителей превышает 30%.

Есть кадровый голод и на других должностях. Нехватка кондукторов и персонала до ремонта достигает 40%.

Дмитрий Петров отметил, что именно проблемы с водителями приводят к перебоям в работе трамваев и троллейбусов: иногда просто некому выходить на линию. При этом средняя зарплата водителей в ТТУ составляет около 100 тысяч рублей. Молодым специалистам предлагают подъемные — 200 тысяч рублей. Тем, кто уже имеет опыт, на старте предлагают выплату 100 тысяч рублей. Приезжают даже люди из других городов. На днях в Самару перебрался водитель троллейбуса из Иркутска, следом приедет его жена, тоже водитель. Им предоставили жилье.