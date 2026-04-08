В Самаре не хватает более 200 водителей трамваев и троллейбусов

Дмитрий Петров отметил, что именно проблемы с водителями приводят к перебоям в работе трамваев и троллейбусов: иногда просто некому выходить на линию. При этом средняя зарплата водителей в ТТУ составляет около 100 тысяч рублей. Молодым специалистам предлагают подъемные — 200 тысяч рублей. Тем, кто уже имеет опыт, на старте предлагают выплату 100 тысяч рублей. Приезжают даже люди из других городов. На днях в Самару перебрался водитель троллейбуса из Иркутска, следом приедет его жена, тоже водитель. Им предоставили жилье.