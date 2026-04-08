В Новосибирске введут новые правила для самокатов

Согласно обновлённому регламенту, городские власти получат право самостоятельно определять зоны для парковки самокатов. Это необходимо для того, чтобы техника не мешала передвижению пешеходов. Для таких площадок установлены конкретные параметры: длина — до пяти метров, ширина — до полутора метров. При этом ширина прилегающего тротуара должна составлять не менее 2,25 метра, а расстояние между парковками — не меньше 100 метров.
Использование этих зон кикшеринговыми компаниями будет возможно в период с 1 апреля по 30 октября.
Для пользователей также вводятся ограничения. Передвижение на самокатах будет запрещено в ночное время — с 22:00 до 07:00. Максимальная скорость на тротуарах ограничена 15 км/ч, а на велодорожках — 20 км/ч. Кроме того, предусмотрены территории, где использование такого транспорта полностью запрещено.
Самокаты, оставленные вне специально отведённых мест, будут подлежать эвакуации. Если владелец не заберёт транспорт в течение трёх месяцев, его могут утилизировать.
Как отметил первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, соответствующий документ уже подготовлен. При этом особое внимание требуется уделить механизму реагирования на нарушения как со стороны компаний, так и со стороны пользователей.
Дополнительно предусмотрено, что операторы кикшеринга будут вносить плату за размещение самокатов. Это, по оценке властей, позволит увеличить поступления в городской бюджет.