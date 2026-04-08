Для агротехкласса в поселке Нагорск Курганской области выделят наставников

Филиал РосАгрохимслужбы в Курганской области и агротехкласс в школе поселка Нагорск заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Инициатива реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона.
Для учеников агротехкласса будут выделены опытные наставники из РосАгрохимслужбы. Специалисты филиала будут сопровождать исследовательские работы школьников, делиться опытом и давать экспертную обратную связь.
«Наша миссия — не просто передать знания, а разжечь интерес к науке. Мы хотим показать школьникам, как фундаментальные законы химии работают на благо сельского хозяйства, и вдохновить их на выбор профессии в АПК», — поделились в Курганском филиале РосАгрохимслужбы.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.