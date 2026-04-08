Новую школу имени Молева в Дзержинске показали родителям будущих учеников

Родителям будущих учащихся МБОУ «Средняя школа имени А. О. Молева» в Дзержинске предоставили возможность побывать в новом образовательном учреждении. В настоящее время здесь проводят финальное тестирование образовательных систем и оборудования, устанавливают мебель.
Посещение объекта было организовано Корпорацией развития Нижегородской области, которая выступила в роли заказчика и генерального подрядчика, совместно с администрацией Дзержинска. В мероприятии также приняли участие депутаты городской Думы Дзержинска. Родители и представители органов власти осмотрели прилегающую территорию и сами помещения школы.
Строительство школы велось в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством Нижегородской области и Корпорацией развития региона. Кроме того, Корпорация развития выступила генеральным подрядчиком, поскольку предыдущая организация не смогла выполнить возложенные на нее обязательства.
«Сегодня родители будущих учеников смогли убедиться, что строительные работы в школе завершены. Все необходимое для образовательного процесса оборудование также уже поставлено в учреждение», — рассказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Общая площадь школы — 23,8 тыс. кв. м. В здании 44 учебных класса, большой и малый спортивные залы, актовый зал, столовая, медпункт и библиотека.
На прилегающей территории оборудованы физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны, а также площадки для игр и отдыха. Рядом со школой расположен бассейн на две ванны — для плавания и обучения плаванию. Здания школы и бассейна соединены теплым переходом.
Также особое внимание было уделено созданию доступной среды: на входах есть пандусы, здания оснащены лифтами и отдельными санузлами для маломобильных граждан на каждом этаже.
«Мы следим за строительством школы с самого начала. И наши эмоции сменились от разочарования до полного восторга. Сегодня мы осмотрели большинство помещений и убедились, что школа оборудована по самым современным стандартам. Мы крайне благодарны строителям за учет мельчайших деталей. Не сомневаюсь, что дети пойдут в новую школу с большим воодушевлением», — подчеркнула мама будущего ученика школы имени А. О. Молева Оксана Полякова.
Как сообщили в администрации Дзержинска, образовательный процесс в школе планируется начать с 1 сентября 2026 года.
«Рад был слышать сегодня от родителей высокую оценку новой школе. Для Дзержинска это не только новый социальный объект, это точка притяжения. Благодарю губернатора и правительство региона за колоссальную поддержку и постоянное содействие на всех уровнях, Корпорацию развития — за принятые на себя обязательства в критический период, за то, что построили Дзержинску школу. Спасибо всем, кто не остался в стороне. И, в первую очередь, родителям — за терпение, активную позицию и постоянный контроль», — сказал глава города Михаил Клинков.