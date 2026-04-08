Нижегородцам озвучили возможную стоимость ТО для автомобилей Volga K50 и С50

Стало известно, во сколько обойдется содержание автомобилей Volga K50 и С50 на примере китайских Geely. По словам представителей марки, обе модели поступят в продажу летом текущего года, сообщает Autonews.ru.
Для расчетов использовался калькулятор на сайте Geely. Дело в том, что анонсированные машины конструктивно схожи с китайскими моделями Preface и Monjaro.
Кроссовер K50 по технической части будет соответствовать Geely Monjaro — он поставляется в Россию с безальтернативным двухлитровым турбированным двигателем объемом 2 л и мощностью 238 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат. Согласно расчету, стоимость ТО-0 (3000 км) может обойтись приблизительно в 15,5 тысяч рублей, а ТО-10 (100 000 км) — около 98,8 тысяч рублей. Общая сумма составит 444,3 тысяч рублей.
«Volga С50 будет доступен с двумя вариантами форсировки двигателя — 150 и 200 л.с.», — уточняется в публикации.
Первое ТО-0 (3000 км), согласно калькулятору на сайте применительно к 200-сильной версии, обойдется примерно в 16,2 тысячи рублей, а ТО-10 — около 77,1 тысяч рублей. Суммарные расходы могут составить приблизительно 432,6 тысячи рублей.
