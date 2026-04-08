Суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые превысил средние значения по ПФО

Суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые превысил средние значения по Приволжскому федеральному округу и составил 1,303. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в интервью известному журналисту и политологу Юрию Подоляке.
«Рост пошел с лета 2025 года, мы опередили годовой прогноз Росстата, который был изначально составлен в январе, на 947 детей, то есть почти 1000 детишек родилось плюсом», — отметил Никитин.
Это стало возможным благодаря целому комплексу демографических мер. Прежде всего, это программа «Основа», включающая в себя выплату не менее 1 миллиона семейного капитала при рождении каждого ребенка (так называемый «родительский основной доход»). Ей воспользовались около 20 тысяч нижегородских семей, из них 11 тысяч получили новые региональные выплаты при рождении.
Также в рамках борьбы за сохранение рождаемости создана так называемая скорая демографическая помощь. 30 специалистов работают в Институте демографического развития, которые консультируют потенциальных рожениц. Это психологи, юристы, социальные работники. В результате количество абортов по желанию женщины сократилось на 13,5 процента.
