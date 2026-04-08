В Калининграде врачи протезируют суставы при помощи роботов

Пациентам ставят имплантаты, имитирующие функцию коленных суставов.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде врачам Федерального центра высоких медицинских технологий протезировать коленные суставы помогают роботы. О технологии, которая помогла 70-летней женщине и 58-летнему мужчине, страдающим от артроза, сообщает пресс-служба областного правительства.

Пациентам поставили имплантаты, имитирующие функцию здорового органа. Во время операции хирурги управляли «умной рукой» робота, она сводит вероятность ошибки к нулю. Робот конструирует 3D-модель сустава перед операцией, создает трехмерную визуализацию операционного поля в ходе вмешательства и гарантирует точность манипуляций.

По словам руководителя Федерального центра высоких медицинских технологий профессора Юрия Шнейдера, количество робот-ассистированных вмешательств на коленных суставах планируют увеличивать. Работать будут также над установкой тазобедренных имплантатов.