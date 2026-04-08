В чём обвиняют задержанного врио главы Нововоронежа Юрия Черенкова?

Бывшего первого заместителя главы одного из муниципальных районов Воронежской области задержали и предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР в среду, 8 апреля.
По информации источников «АиФ-Воронеж», речь идёт о нынешнем временно исполняющем обязанности главы Нововоронежа Юрии Черенкове. В эту должность чиновник официально вступил неделю назад — 1 апреля 2026 года. Он сменил Романа Ефименко, назначенного региональным министром по развитию муниципальных образований.
По данным следствия, преступление было совершено ещё в апреле 2024 года. Обвиняемый, занимая пост первого замглавы Павловского района, получил 160 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Деньги чиновнику дали за оказание содействия в заключении муниципальных контрактов с компанией на оказание услуг по осуществлению строительного контроля, а также за общее покровительство этой фирмы.
Противоправная деятельность должностного лица пресечена следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.
Сейчас фигурант задержан. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.
«Продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области», — уточнили в СК.