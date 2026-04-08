В чём обвиняют задержанного врио главы Нововоронежа Юрия Черенкова?

По данным следствия, преступление было совершено ещё в апреле 2024 года. Обвиняемый, занимая пост первого замглавы Павловского района, получил 160 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Деньги чиновнику дали за оказание содействия в заключении муниципальных контрактов с компанией на оказание услуг по осуществлению строительного контроля, а также за общее покровительство этой фирмы.