Никитин обсудил с Подолякой демографическую программу Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал интервью журналисту Юрию Подоляке. Об этом сообщает на странице главы региона в соцсети.
Губернатор отметил, что давно хотел обсудить с журналистом демографическую политику, поскольку их взгляды на нее во многом совпадают.
«Многие западные страны долгие годы жили по логике так называемого “золотого миллиарда”. И их сегодняшняя политика, то, что они сейчас транслируют через СМИ и поп-культуру, — прямое продолжение этой философии. Почему Россия должна следовать по этому пути? У нас другие цели, приоритеты. И, я бы сказал, прямо противоположная идеология», — выразил свое мнение Глеб Никитин.
Губернатор рассказал, как власти пришли к созданию региональной программы. Главная задача — помощь женщине, оказавшейся в сложной ситуации в момент репродуктивного выбора. Год назад нижегородкам, у которых родился первый ребенок, полагался только материнский капитал на строго определенные цели. Региональные выплаты же полагались только на третьего ребенка.
«У женщины есть страхи, что с работы уволят или муж не поддержит. Мы нашли решение — ввели родительский основной доход. Причем, эти средства можно получать как в форме ежемесячной “зарплаты родителя”, так и в виде целевых выплат. Так вот, статистика показывает: большинство выбирают ежемесячные выплаты!», — отметил губернатор.
Глеб Никитин также подчеркнул, что предстоит еще немало сделать в сфере демографической политики. При этом главное, что хотят изменить власти, — отношение нижегородцев к темам создания семьи и рождения ребенка.
