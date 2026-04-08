«На нас огромная глыба идет»: что произошло в затопленном селе Дагестана

Сильнейшие ливни и прорыв дамбы Геджухского водохранилища стали причиной наводнения в Дербентском районе Дагестана — погибли пять человек, часть домов полностью уничтожены, сотни людей лишились всего. Было ли заранее известно о проблемах с дамбой — в материале РБК.
«Пошел закрывать ворота, а снаружи шум страшный».
Мощные ливни начались в Дагестане в конце марта. Жители Дербентского района говорят, что не помнят таких затяжных и обильных дождей. Сначала в некоторых селах и городах, таких как Дагестанские Огни, появились подтопления. Федеральная трасса Махачкала — Дербент в некоторых местах полностью скрылась под водой. МЧС рассылало оповещения о сильном дожде и ветре.
Ситуация обострилась к 2−3 апреля. «Как только приходит сообщение от МЧС о том, что будут сильные дожди, всегда в первую очередь власти начинают следить за дамбой, потому что этот объект в зоне риска», — говорит представитель администрации Дербентского района. Речь идет о дамбе на Геджухском водохранилище, которое находится в 10 км выше села Мамедкала. Водохранилище находится ближе к горам, поэтому уклон идет к селу. В те дни у него было организовано дежурство. Телефонная связь и интернет практически не работали, поэтому наблюдатели, в том числе полиция, передавали обстановку по рации.
Местные жители тоже дежурили у водохранилища и следили за уровнем воды. По их словам, уже 28 марта вода стояла всего в полутора-двух метрах от края дамбы, что гораздо выше, чем обычно.
«На тот момент мы не знали, будет прорыв или нет. Но глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев настоял на том, чтобы объявить эвакуацию из поселков в зоне возможного затопления. Патрульные в субботу и воскресенье днем объезжали их и объявляли о необходимости покинуть свои дома», — рассказывает представитель районной администрации. Местные жители говорят, что оповещения звучали в том числе с мечетей.
Прорыв произошел ближе к вечеру воскресенья 5 апреля. «Друг говорит: “Сидел, смотрел на реку. Река поднялась. Всегда, когда она раньше поднималась, она топила сарайчики и все. Поэтому я спокойно допил кофе, пошел закрывать ворота, а оттуда снаружи такой шум страшный. Я аж забыл, где ключи, в дом побежал”, — рассказывает житель Мамедкалы Рамзан. Он живет в высокой части села, до его дома вода едва не дошла.
Смытые машины.
После разрушения дамбы вода и ил из водохранилища устремились по руслу реки Дарвагчай, которая проходит мимо села Геджух, затем под федеральной трассой Махачкала — Дербент и потом идет через поселки Кала, Мамедкала, Михайловка, Дузлак, после чего впадает в Каспийское море. Огромные массы воды смыли с дорог две машины, которые пытались в это время проехать. В одной находились пять пассажиров, из них двое детей погибли, в другой машине погибли женщина с внучкой.
Местный житель Касым был свидетелем одной из аварий: «Те, кто был в машине, выбрались и хватались за деревья. Женщину мы с пацанами вытащили. А маленькая девочка зацепилась за сетку забора. Плачет, кричит: “Помогите, я тону”. Мы пытались ее спасти, но не смогли. Мы потом все так рыдали».
Операция по поиску пропавших людей была организована на рассвете, ближе к обеду того же дня тела обнаружили, рассказал РБК начальник пожарно-спасательной части № 20, обслуживающей Дербентский район, Мурад Нагиев.
Местные жители винят в случившемся в том числе установленные вдоль дороги бетонные блоки. Во вторник на месте аварии у села Кала собралась группа местных мужчин, обсуждавших ситуацию. По их мнению, блоки создавали иллюзию безопасности и защищенности у людей во время наводнения, а также способствовали накоплению воды, которая и смыла в итоге машины. Кроме того, блоки, в том числе стоящие на разделительной полосе, тянутся на километры, а скорые и пожарные машины вынуждены делать огромный крюк, чтобы заехать в село, сказали они корреспонденту РБК. «Мы уже два года просим их убрать», — утверждают собеседники РБК. Сейчас в месте прохода водяного потока блоков нет — их смыло с дороги и протащило еще несколько метров по земле.
Региональное управление СК возбудило уголовные дела после гибели людей. Два дела были возбуждены по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК), и еще одно дело — по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более людей (ч. 3 ст. 293 УК). Последнее дело расследуется в отношении должностных лиц, ответственных за ограничение движения транспорта на опасных участках дорог. По версии следствия, они не приняли необходимых мер, в том числе не организовали их перекрытие.
«Все произошло в один момент».
Примерно через час после прорыва дамбы вода пришла в села по руслу Дарвагчая. «Все произошло в один момент — вода бурлила, течение было очень сильное. Вода поднялась выше пояса, ходить было невозможно», — вспоминают местные жители. Поток был настолько сильным, что некоторые дома рушились полностью. Где-то вода выбивала целые стены, опрокидывала каменные заборы, снимала асфальтовое покрытие огромными кусками. Много старых домов были построены из саманного кирпича — их размывало и уничтожало полностью, так, что от дома ничего не оставалось. Несколько автомобилей поток перенес из одного конца улицы в другой и наполовину засыпал илом.
В селах начали постепенно отключать свет. Интернета и воды не было. Местные жители поднимались на крыши, так как вода практически полностью заполняла дома. «Вот здесь на дереве сидел мой друг. Его машину унесло, он на дерево залез. Мы пытались его спасти, но не могли заехать. Час он сидел на дереве. Потом один местный парень сквозь течение пробрался, и его вытащили», — рассказывает Рамзан.
Местные жители пригнали всю имеющуюся тяжелую технику. Подъезжали на «КАМАЗах», обвязывались веревками и забирали оказавшихся в ловушке людей, снимали их с крыш в ковшах экскаваторов. Многие ждали помощи до двух-трех часов ночи.
«В салоне [машины] вода уже закрывала колени, постоянно поднималась. Я смотрю, на нас огромная глыба идет, машины проплывают, — вспоминает Халид, который эвакуировался из дома с детьми и родителями. — Я кричу детям: не паникуйте! Сына начало уносить, я его обратно закинул в машину. Оказалось, что эта глыба — асфальт, больше человеческого роста. Она дверь зажала и как бы защиту дала».
Во время наводнения в Мамедкале погиб пятый человек. «Вот здесь женщину унесло. Ее сын держал, он уперся в стену, а стена ушла. Он хотел за арматуру зацепиться, но маму выпустил», — рассказывает один из жителей села. Тело женщины обнаружили только днем 8 апреля.
Ранним утром, около 4:00, по указанию главы района был организован оперштаб, где решалось, какие работы проводить дальше, распределялись силы и так далее, рассказал РБК представитель районной администрации. Были организованы пункты, где разместились эвакуированные люди.
Всего, по данным районной администрации, из пяти микрорайонов Мамедкалы, включая Михайловку и Дузлак, были эвакуированы 4165 человек. Количество затопленных домов там называть не стали, сообщив, что пока идет обход пострадавших.
Расчистка и уборка.
Вода начала уходить уже на следующий день, в понедельник. Красный Крест развернул в Мамедкале мобильные пункты помощи. В село начала поступать гуманитарная помощь — вода, еда, одежда, предметы первой необходимости. Начались работы по разбору завалов и откачке воды.
В Мамедкалу приехали сотни волонтеров из других районов Дагестана, а также других регионов, включая Карачаево-Черкесию и Чечню. С собой привезли ведра, лопаты, инструменты, стройматериалы. «Вот резиновые сапоги на мне — они привезли, — улыбается Рамзан. — Вообще, слов нет, молодцы, так хочется всем спасибо сказать. Все работают, не разбирают, знакомого дом или незнакомого. Просто, тебе нужна помощь, брат? Не вопрос, поможем».
Во вторник, 7 апреля, на улицах Мамедкалы и Михайловки было очень оживленно. Разбирали завалы, вычерпывали оставшуюся в некоторых дворах воду, вытаскивали испорченные водой и илом вещи и технику, помогали откапывать машины, сушить вещи. Обломки домов и пристроек грузили на «КАМАЗы» и вывозили. Кому-то снимали с дерева диван, кто-то искал в зарослях у реки уплывшую морозилку.
По всему селу жители организовали полевые кухни. В казанах на кострах женщины варили плов, кто-то приносил банки с соленьями, компот, самовары с чаем.
На месте затопления в понедельник и вторник работали 70 сотрудников МЧС и 12 единиц техники, рассказал Мурад Нагиев. Спасатели занимались поиском пропавших без вести людей. После завершения этой работы они начали работать по поступающим заявкам на очистку территории, откачку воды и так далее. «Силами МЧС и волонтеров, в том числе Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Красного Креста, людей из других городов и районов оказывается помощь. Расчищают дома, снимают обвалившиеся заборы и стены, режут трубы», — пояснил Нагиев.
Почему прорвало дамбу.
Дамба на Геджухском водохранилище была построена в 1970-х годах и рассчитана на 5 млн куб. м воды. Реальный объем воды перед прорывом был значительно меньше, около 1 млн куб. м, остальное — ил, так как водохранилище давно не чистили, рассказал источник РБК в органах власти региона. Он говорит, что это спасло от гораздо более серьезных последствий, так как если бы воды было больше, то и последствия были бы гораздо более разрушительными. По его словам, дамба давно нуждалась в ремонте, арматура «прогнила», но на это нужно было много денег.
При проектировании гидротехнических сооружений всегда учитывается возможность выпадения экстремальных объемов осадков, но они не могут самостоятельно его удержать, если ими не управлять в соответствии с разработанными правилами, говорит ведущий научный сотрудник Института водных проблем РАН Всеволод Морейдо. «То есть необходимо открывать вовремя затворы, чтобы пропустить лишнее количество воды, чтобы то, что сверху приходит по водосбору, не переполнило объем и водохранилище не перелилось. Очевидно, произошло именно это, — рассуждает Морейдо. — Конечно, то количество осадков, которое выпало, было экстремальным. Но не невозможным».
На Кавказе из-за рельефа реки несут много песка, который откладывается перед дамбой, отмечает эксперт. «На Ставрополье, в Карачаево-Черкесии такие же водохранилища заиливаются за несколько лет. Соответственно, накопившийся в ковше водохранилища песок снижает его номинальную емкость. Существует режим промывок для того, чтобы поддерживать номинальную емкость. И очевидно, что в этом случае этого сделано, скорее всего, не было», — говорит Морейдо. По его словам, поддерживать емкость водохранилища важно из-за еще одной их задачи — противопаводкового регулирования, когда во время сильных осадков водохранилища аккумулируют значительную часть воды и не допускают ухудшения паводковой ситуации. «Если бы водохранилище было пустое и там был бы тот же 1 млн куб. м воды, то этот паводок остался бы там, дамбу бы не прорвало и ниже по течению не было бы таких разрушений», — поясняет он.
Всеволод Морейдо также обратил внимание, что дамба на Геджухском водохранилище проектировалась исходя из данных, которые были собраны до 1970 года: «Нужно посмотреть, есть ли в этом событии климатический след. После 1970-х годов начали отмечать очень быстрые изменения климата и характера осадков. Наличие климатического следа здесь еще предстоит определить».
«Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что гражданская ответственность владельца дамбы была застрахована на 75 млн руб.
Размер компенсаций пострадавшим в Дербентском районе пока не назван. В пресс-службе правительства Дагестана сообщали 7 апреля, что из резервного фонда на выплаты выделили 100 млн руб. Деньги предназначены для жителей Буйнакска, Каспийска, Махачкалы, Хасавюрта, Дагестанских Огней, а также жителей Бабаюртовского, Гумбетовского, Дербентского, Карабудахкентского, Кумторкалинского, Новолакского и Хасавюртовского районов.