Свердловский Сабантуй пройдет 31 мая на территории Сысертского округа

Сабантуй — один из традиционных праздников тюркских народов, означающий окончание весенних полевых работ. В Свердловской области его традиционно отмечают не только татары и башкиры, но и представители всех народов, живущих на Среднем Урале. На нем гостям предлагается ближе познакомиться с традициями и особенностями народов: поучаствовать в спортивных состязаниях, попробовать национальные блюда.