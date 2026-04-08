В ДНР разрабатывают систему дистанционного управления шахтными комбайнами

ДОНЕЦК, 8 апреля. /ТАСС/. Донецкий НИИ Автоматгормаш им. В. А. Антипова разрабатывает систему управления для добычного комбайна КДК-1000, сообщил ТАСС директор учреждения Александр Довгань.
«Мы разрабатываем современную систему управления для добычного комбайна, это высококомпьютеризированные сейчас системы. Мы надеемся, что вот этот новый комбайн КДК-1000, который разрабатывается совместно тремя институтами, найдет свое применение в России на мощных пластах и будет широко востребован. Это комбайн отечественного производства с системой управления отечественного производства», — сказал Довгань.
Он добавил, что основная задача ученых — обеспечить устойчивую связь для передачи данных с комбайна на пульт управления, а также исключить ложные срабатывания, которые могут привести к авариям. Система будет содержать элементы дистанционного управления. Оператор сможет управлять машиной с безопасного расстояния 100−150 м. Донецкие ученые предложили новые решения, чтобы машиной можно было управлять без непосредственного наблюдения. «Мы достаточно смело расширяем эту область (беспилотных систем — прим. ТАСС) и на горную промышленность, потому что тут также присутствуют элементы дистанционного управления», — заключил собеседник агентства.
Добычной комбайн КДК-1000 разрабатывают три донецких института — Донуглемаш, Автоматгормаш им. В. А. Антипова и НИИВЭ. Его создают с 2024 года для угольных пластов мощностью 2,5−5,5 м. Ожидается, что машина сможет заменить импортную технику.