В Батайске расследуют дело о нелегальной организации азартных игр. Об этом сообщает региональный Следком.
Следственный отдел по городу Батайск СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении трёх местных жителей по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).
По версии следствия, с 2025 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, еженедельно организовывали и проводили азартные игры (покер) вне игорной зоны на территории микрорайона Северный массив города Батайска, используя специализированное игровое оборудование.
Преступная деятельность была выявлена и пресечена в апреле текущего года совместными усилиями следователей СК, сотрудников ОЭБиПК ОМВД России по г. Батайску и Управления Росгвардии региона.
В ходе обыска по месту проведения незаконных игр изъяты: игровые столы; наборы карт и фишек; более 30 мобильных телефонов; наличные денежные средства на сумму свыше 500 тыс. рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.