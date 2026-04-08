Риттер объяснил, почему перемирие США и Ирана угрожает Нетаньяху

Эксперт уточнил, что Исламская республика стратегически одержала верх над США, и Израиль не сможет продолжать воевать с Ираном в одиночку, без поддержки американцев. «Поэтому Израилю придется принять мир на условиях, которые будут крайне сложными политически для правительства Биньямина Нетаньяху — и, возможно, угрожать его выживанию», — объяснил он «Известиям».
Риттер отметил, что по итогам 40-дневной военной кампании Пентагона, которая, по расчетам Белого дома, должна была завершиться за неделю, Вашингтон оказался в сложной ситуации. Эксперт добавил, что США ввязались в войну без необходимости и важных оснований. Аналитик подчеркнул, что поводом для старта военной операции стало лишь стремление добиться смены политического режима в Исламской республике, но в итоге сделать это не удалось.
Риттер напомнил, что Дональд Трамп считал, что иранский режим падет после убийства лидера Али Хаменеи, но ошибся — иранцы, напротив, сплотились вокруг правительства. Он подчеркнул, что Иран одержал вверх в противостоянии, потому что имел план, готовился к войне и продемонстрировал единство народа и власти. «Соединенные Штаты проиграли, потому что у них не было плана, они не были готовы и не были едины», — добавил он.
Риттер указал на то, что согласие США на перемирие с Ираном на самом деле означает отказ Вашингтона от Тель-Авива. Он спрогнозировал продолжение противостояния Ирана и Израиля до тех пор, пока второй не прекратит угрожать Ливану и нападать на палестинское население. Аналитик уточнил, что США покидают конфликт, который сами же и инициировали, оставляя Израиль один на один с мощным соперником.
Напомним, договоренность о введении временного режима прекращения огня между Ираном, Израилем и США было достигнуто в ночь на 8 апреля. Вашингтон согласился на перемирие при условии полной разблокировки Ормузского пролива.