Риттер объяснил, почему перемирие США и Ирана угрожает Нетаньяху

Риттер напомнил, что Дональд Трамп считал, что иранский режим падет после убийства лидера Али Хаменеи, но ошибся — иранцы, напротив, сплотились вокруг правительства. Он подчеркнул, что Иран одержал вверх в противостоянии, потому что имел план, готовился к войне и продемонстрировал единство народа и власти. «Соединенные Штаты проиграли, потому что у них не было плана, они не были готовы и не были едины», — добавил он.