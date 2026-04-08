Мальчик, пострадавший от нападения в школе в Прикамье, остаётся в больнице

Ребёнок находится в удовлетворительном состоянии.

Минздрав рассказал сайту perm.aif.ru о состоянии ребёнка, на которого в школе напал одноклассник с ножом.

Речь об инциденте, который произошёл в феврале 2026 года в школе Александровска. Ученик 7-го класса принёс в учебное заведение несколько ножей и напал на сверстника. Пострадавшего мальчика госпитализировали в детскую краевую больницу Перми.

Как рассказали в региональном Министерстве здравоохранения сайту perm.aif.ru, спустя 1,5 месяца ребёнок продолжает лечение в стационаре.

«Мальчик находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение в стационаре», — рассказали в ведомстве.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что нападавший не достиг возраста уголовной ответственности, но по версии следствия в деле замешана 16-летняя девушка из Пскова.