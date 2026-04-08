В Первоуральске Свердловской области открыли травмпункт после ремонта

Обновленный травматологический пункт открылся в центре города Первоуральска. Капитальный ремонт был проведен в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Новый травмпункт размещен в здании, куда можно достаточно быстро добраться практически из любой точки города. За счет средств областного бюджета медучреждение оснастили оборудованием и мебелью. А при поддержке бизнеса сделан ремонт в помещениях», — сказал глава региона Денис Паслер.
Строители провели перепланировку, заменили инженерные сети и окна, выполнили отделку стен кабинетов и холла современными материалами, установили элементы навигации для комфортного движения посетителей. В травмпункте оборудованы рентген-кабинет, две перевязочных, гипсовая, кабинеты для первичного и повторного приемов, комната персонала, санузел для маломобильных пациентов.
«Очень важно, чтобы травматологический пункт, куда круглосуточно обращается около 200 человек, был удобно расположен. Раньше жителям приходилось ездить на окраину города, а теперь помощь доступна в центральном районе Первоуральска», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.