В парламенте Крыма рассказали, сколько участников ВОВ живут в регионе

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Крыму живут 45 участников боевых действий в ходе Великой Отечественной войны, 25 жителей осажденного Севастополя, 68 жителей блокадного Ленинграда, 319 тружеников тыла, 347 узников фашистских лагерей и 55 874 ребенка войны, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«К сожалению, поколение Победы постепенно уходит, но остается память об их подвиге. Сегодня в Республике Крым живут 45 участников боевых действий, 25 жителей осажденного Севастополя, 68 жителей блокадного Ленинграда, 319 тружеников тыла, 347 узников фашистских лагерей и 55 874 ребенка войны», — сказал Константинов в интервью «Парламентской газете».
Он напомнил, что начиная с 2011 года депутаты крымского парламента построили, восстановили, отреставрировали или благоустроили 38 памятников Великой Отечественной войны.
По его словам, в 2025 году были обновлены пять объектов: памятный знак в честь воинов-односельчан в селе Некрасовка Советского района, памятный знак в честь погибших воинов-односельчан в селе Абрикосово Первомайского района, братское кладбище советских воинов на территории Бахчисарайского дворцово-паркового комплекса, братская могила советских разведчиков-десантников в селе Муромском Белогорского района, мемориальный комплекс «Памятник крымским партизанам» в Алуште.
«В этом году в День Победы мы откроем два отреставрированных объекта — братскую могилу советских воинов в селе Грушевка под Судаком и памятный знак в селе Гвардейском Первомайского района. А 22 июня, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, — братскую могилу советских воинов, павших при освобождении Крыма, в поселке Раздольное», — заключил он.