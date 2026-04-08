В парламенте Крыма рассказали, сколько участников ВОВ живут в регионе

«В этом году в День Победы мы откроем два отреставрированных объекта — братскую могилу советских воинов в селе Грушевка под Судаком и памятный знак в селе Гвардейском Первомайского района. А 22 июня, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, — братскую могилу советских воинов, павших при освобождении Крыма, в поселке Раздольное», — заключил он.