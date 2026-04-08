Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России назвал подлой диверсией блокировку каналов белорусских медиа БелТА, ОНТ и СТВ на YouTube

МИД РФ назвал диверсией блокировку каналов БелТА, ОНТ и СТВ на YouTube.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел России назвали диверсией блокировку на YouTube каналов белорусских медиа БелТА, ОНТ и СТВ, пишет БелТА.

Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала диверсией и актом политической цензуры блокировку каналов БелТА, ОНТ и СТВ, когда видеохостинг YouTube «одним кликом уничтожил привычное для миллионной аудитории средство получения информации, многолетние архивные записи ведущих белорусских СМИ».

— Это можно и нужно назвать подлой информационной диверсией, актом агрессивной политической цензуры. Можно этот ряд продолжить, — прокомментировала она.

Захарова сказал, что подобные действия также являются варварством XXI века, которое пытаются оправдать необъяснимыми предлогами в виде нелегитимных санкций и борьбы с «неким недостоверным контентом».

При этом представитель российской дипломатии посоветовала начать оппонентам с себя.

— У них каждый день контент, выдаваемый теми же самыми государственными органами западных стран, меняется на противоположный, — обратила внимание дипломат.

Ранее «Комсомолка» писала, что в начале апреля YouTube-каналы БЕЛТА, ОНТ, СТВ были удалены администрацией платформы. А затем YouTube удалил и новый канал белорусской телекомпании СТВ из-за санкций.

Между тем Нацбанк прокомментировал повышение цен на бензин и дизель в Беларуси.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше