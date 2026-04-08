МИД России назвал подлой диверсией блокировку каналов белорусских медиа БелТА, ОНТ и СТВ на YouTube

В Министерстве иностранных дел России назвали диверсией блокировку на YouTube каналов белорусских медиа БелТА, ОНТ и СТВ, пишет БелТА.
Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала диверсией и актом политической цензуры блокировку каналов БелТА, ОНТ и СТВ, когда видеохостинг YouTube «одним кликом уничтожил привычное для миллионной аудитории средство получения информации, многолетние архивные записи ведущих белорусских СМИ».
— Это можно и нужно назвать подлой информационной диверсией, актом агрессивной политической цензуры. Можно этот ряд продолжить, — прокомментировала она.
Захарова сказал, что подобные действия также являются варварством XXI века, которое пытаются оправдать необъяснимыми предлогами в виде нелегитимных санкций и борьбы с «неким недостоверным контентом».
При этом представитель российской дипломатии посоветовала начать оппонентам с себя.
— У них каждый день контент, выдаваемый теми же самыми государственными органами западных стран, меняется на противоположный, — обратила внимание дипломат.
Ранее «Комсомолка» писала, что в начале апреля YouTube-каналы БЕЛТА, ОНТ, СТВ были удалены администрацией платформы. А затем YouTube удалил и новый канал белорусской телекомпании СТВ из-за санкций.
