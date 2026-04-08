В калининградском кардиоцентре начали использовать роботов-ассистентов для операций на суставах

Специалисты провели первые для региона вмешательства с использованием подобных технологий.

В калининградском кардиоцентре начали использовать роботов-ассистентов для лечения суставов. Специалисты провели первые для региона операции с использованием подобных технологий. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.

Операции провели на коленных суставах 70-летней женщины и 58-летнего мужчины. Пациентам установили эндопротезы — имплантаты, имитирующие функцию здорового органа.

Во время вмешательства хирурги управляли «умной рукой» робота, которая позволяет выполнять работу с точностью до миллиметра. Комплекс конструирует 3D-модель сустава перед операцией и создаёт трёхмерную визуализацию операционного поля.

«При этом робот не заменяет хирурга, но позволяет выполнять работу на принципиально другом уровне, обеспечивая высокую точность и контроль при установке имплантата. Итоговый контроль за происходящим — у специалиста», — отметил заведующий отделением травматологии и ортопедии кардиоцентра Ахсарбек Джигкаев.

Оборудование приобрели в рамках проекта «Развитие федеральных медицинских организаций». Перед работой с новой техникой сотрудники кардиоцентра прошли обучение.

По словам экспертов, такие вмешательства снижают риск осложнений и повторных хирургических манипуляций, а также увеличивают срок службы протеза. В медучреждении отметили, что количество подобных операций планируют увеличивать. «А после обновления программного обеспечения и закупки дополнительного оборудования будем внедрять такие технологии и при установке тазобедренных имплантатов», — рассказал руководитель учреждения Юрий Шнейдер.

За более чем десять лет работы в калининградском кардиоцентре выполнили более 13,5 тысяч операций на суставах. Основная часть пациентов — жители Калининградской области.