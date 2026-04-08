На Урале появился первый именной роддом

Родильный дом в Екатеринбурге будет носить имя Любови Лебедевой.

Источник: Минздрав Свердловской области

В Свердловской области впервые появился именной родильный дом. Речь идет о роддоме в Екатеринбурге Горбольницы № 14. Он получил имя легендарного уральского доктора. 8 апреля на здании была открыта мемориальная доска в честь специалиста Любови Лебедевой. Об этом информирует свердловский Минздрав.

— Этот родильный дом Любовь Михайловна построила 35 лет назад — это был экспериментальный проект, буквально лаборатория акушерских смыслов. Роддом славился высочайшей репутацией: здесь отмечались лучшие показатели по гнойно-септическим заболеваниям, по младенческой и перинатальной смертности, — говорит замгубернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Также глава ведомства добавила, что Любовь Лебедева была одним из ее наставников. Под ее руководством в уральской столице внедряли инновации в акушерстве. Потом эти практики были представлены по всей стране.

Знаменитый специалист прошла путь от врача в Артемовском до куратора строительства родильных домов. Любовь Лебедева готовила кадры, посвятила себя науке и работала врачом.