Замминистра по вопросам репродукции появится в Нижегородской области

В Нижегородской области появится должность заместителя министра здравоохранения, который будет заниматься вопросами родовспоможения и репродукции. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в интервью Юрию Подоляке.
Глава региона отметил важность нахождения на этом посту человека, имеющего медицинское и психологическое образование. По словам Глеба Никитина, кандидат на эту должность уже есть. Предположительно, это будет женщина, которая отличается идейностью в вопросах демографии.
В рамках интервью губернатор обсудил с Юрием Подолякой демографию в Нижегородской области. Глеб Никитин еще раз рассказал о существующих мерах поддержки в регионе, а также поделился планами, связанными с дальнейшим развитием этого направления.
Напомним, сейчас в регионе действует проект «Основа», в рамках которого семьям оказывается целый спектр разнообразных мер поддержки. Родители могут получить «Родительскую зарплату», сертификат на покупку товаров для ребенка. В Нижегородской области ведется работа с женщинами, решившими сделать аборт, а также активно прорабатываются вопросы ЭКО для пар, которые не могут иметь детей.