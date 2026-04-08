В Перми главврача оштрафовали за нарушения в больнице

При проверки выявили несоблюдение санитарных требований при эксплуатации здания.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Индустриального района Перми совместно со специалистами Роспотребнадзора провела проверку работы одного из медицинских учреждений.

Во время инспекции были обнаружены нарушения санитарных норм. В частности, в помещениях больницы зафиксированы повреждения пола и стен. Также выяснилось, что в палатах и служебных комнатах используется мебель с испорченным покрытием. Проверяющие отметили проблемы с очисткой и обеззараживанием воздуха, а также риск его обратного перетока между палатами.

По результатам проверки главному врачу направили представление, которое было выполнено — все нарушения устранили. Кроме того, ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности и назначили штраф за несоблюдение санитарных требований при эксплуатации здания.