Новиков заявил о снижении аварийности на трассах в Нижегородской области

Снижение аварийности и смертности удалось достичь на федеральных трассах Нижегородской области в прошлом году, сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков в ходе 22-й ежегодной конференции (0+) Ассоциации «РАДОР»: «Современные технологии — российским дорогам: ремонт и содержание автомобильных дорог».
Нижегородская область, по словам Романа Новикова, обладает развитой промышленной базой, высокой плотностью транспортных связей и играет важнейшую роль в обеспечении межрегиональных грузопотоков. В прошлом году на дорожную деятельность из федерального бюджета было направлено 8,3 млрд рублей.
«По итогам прошлого года на федеральных трассах Нижегородской области количество ДТП сократилось на 22%, пострадавших — на 15,8%, и, что является самым главным, показатель смертности снизился на 16,5%. Эта статистика отражает нашу системную работу по повышению качества и безопасности дорог», — рассказал в ходе первой пленарной сессии руководитель Федерального дорожного агентства.
Он подчеркнул, что в 2026—2028 годах силами подведомственного Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» планируется отремонтировать еще 12 участков общей протяженностью 150 километров, из них 31 километр — капитально с расширением проезжей части до четырех полос движения.
Общая протяженность федеральной дорожной сети в Нижегородской области составляет 578 км, включая 220 км автодороги М-7 «Волга», 224,5 км трассы Р-158 Нижний Новгород — Саратов и 133,2 км автомобильной дороги Р-177 «Поветлужье».
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин добавил, что дорожная сеть — это «кровеносная система региона». Только за 7 лет было отремонтировано более 6,6 тысячи километров региональных и местных дорог. Из них 761 км в 2025 году, в том числе: 171 км разрушенных при строительстве по М-12, 283 км — дорог к медучреждениям, 291 км — к социальным объектам.
«Если говорить про крупнейшие инфраструктурные проекты, то для нас, конечно, радикальным изменением дорожной обстановки стало строительство и запуск трассы М-12. Совместно с дорожным агентством мы решаем те вопросы, которые еще остаются для снятия инфраструктурных ограничений. Здесь я бы хотел отметить несколько аспектов: первое — это восстановление дорог после строительства М-12. Руководитель Федерального дорожного агентства лично вырабатывал решения по этому вопросу в прошлом году. Уже выделено около 5,7 млрд рублей на 2026−2028 годы. Более 50% дорог, которые пострадали, были сделаны ранее. Второе: это трасса Р-158 и трасса М-7 — две федеральные артерии, которые имеют огромную социальную значимость. Рад, что нашли возможность по вовлечению финансирования и поддержание данных дорог», — уточнил Никитин.
Губернатор добавил, что сейчас стоят важные задачи по совершенствованию и обеспечению безопасности дорожного движения в регионе. Дорожная есть обеспечивает не только логистику, но и дает импульс для развития бизнеса, туризма, социальной сферы. Нижегородская область участвует в 24 федеральных программах, а по итогам 2025 года находится на 5 месте среди всех субъектов РФ в рейтинге по количеству зеленых светофоров.
«Для нас важное событие — запуск путепровода через железнодорожные пути поселка Выездное (Арзамасский округ) на участке дороги Владимир — Муром — Арзамас. Новый путепровод, который был запущен при федеральной поддержке в рамках развития туристического кластера “Арзамас — Дивеево — Саров”, позволил ликвидировать проблему заторов», — подчеркнул Глеб Никитин.
Глава региона, говоря про масштабные и значимые проекты для нижегородцев, рассказал и о строительстве дублера проспекта Гагарина. Сейчас техническая готовность по 2−3 очередям достигает 47%. Не менее важное направление для региона — развитие общественного транспорта. В 2025 году Нижний Новгород стал лидером в стране по закупке трамваев (было приобретено 69 единиц). Обновлен был и подвижный состав автобусов: за прошлый год было поставлено 245 единиц (147 по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», 98 — по программе Минпромторг РФ за счет частных перевозчиков).
«Пример Нижегородской области наглядно показывает, какие важные задачи стоят перед отраслью. Как много предстоит еще сделать. Успех зависит не только от финансирования, но и от грамотного управления, решений, обмена опытом», — заключил Никитин.
Кстати, конференция будет идти два дня. В рамках первого эксперты за несколько сессий обсудят ряд вопросов, связанных с содержанием и ремонтом дорог, безопасностью движения. На второй день участников ждет выезд на один из важнейших региональных строящихся объектов — дублер проспекта Гагарина.
«Тема нашего мероприятия — реализация национального проекта “Инфраструктура для жизни” и развитие сетей автомобильных дорог в РФ. Мы поговорим о задачах, которые стоят перед отраслью в рамках реализации нацпроекта, а также о том, как организовать дорожную деятельность, чтобы использование ресурсов было максимально эффективным. Мероприятие проходит с участием Общественной палаты РФ и Нижегородской области», — рассказал председатель Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин.
Ранее сообщалось, что ГУАД приступил к инструментальной диагностике гарантийных участков дорог, отремонтированных по нацпроекту.