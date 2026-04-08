Новиков заявил о снижении аварийности на трассах в Нижегородской области

«Если говорить про крупнейшие инфраструктурные проекты, то для нас, конечно, радикальным изменением дорожной обстановки стало строительство и запуск трассы М-12. Совместно с дорожным агентством мы решаем те вопросы, которые еще остаются для снятия инфраструктурных ограничений. Здесь я бы хотел отметить несколько аспектов: первое — это восстановление дорог после строительства М-12. Руководитель Федерального дорожного агентства лично вырабатывал решения по этому вопросу в прошлом году. Уже выделено около 5,7 млрд рублей на 2026−2028 годы. Более 50% дорог, которые пострадали, были сделаны ранее. Второе: это трасса Р-158 и трасса М-7 — две федеральные артерии, которые имеют огромную социальную значимость. Рад, что нашли возможность по вовлечению финансирования и поддержание данных дорог», — уточнил Никитин.