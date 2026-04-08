Конференция о направлениях цифровой трансформации пройдет в Волгограде

Волгоград 23−24 апреля примет межрегиональную конференцию «Цифровая трансформация. Инфраструктура. Импортозамещение». Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в комитете информационных технологий региона.
Конференция пройдет в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история». Программа мероприятия будет сосредоточена на актуальных направлениях, определяющих развитие ИТ-отрасли в ближайшие годы. Среди них — развитие отечественных инфраструктурных решений, обеспечение кибербезопасности в условиях новых вызовов, а также внедрение технологий искусственного интеллекта в ключевые сферы экономики и государственного управления.
Деловая программа включает в себя пленарное заседание с участием представителей федерального уровня, а также тематические сессии, круглые столы и экспертные дискуссии. Участники сосредоточатся на обмене опытом, обсуждении лучших практик и выработке согласованных подходов к решению ключевых задач цифровой повестки.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.