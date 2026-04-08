Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области поставщика медизделий внесли в реестр недобросовестных

Поставщика признали недобросовестным из-за срыва контракта с больницей в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области поставщика медицинских изделий ООО ТД «РусМед» внесли в реестр недобросовестных компаний. Решение поддержали в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде, сообщили в Ростовском УФАС.

Как уточнили в антимонопольном ведомстве, Областная клиническая больница № 2 и поставщик заключили контракт на контейнеры для стерилизации на 550 тысяч рублей.

Позже комиссия заказчика выяснила, что изделия не соответствуют условиям договора. В связи с этим направили письмо с требованием предоставить нужный товар, но ответа не последовало.

После включения в реестр недобросовестных поставщиков компания в течение двух лет не сможет принимать участие в государственных и муниципальных закупках.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.