В Ростовской области поставщика медизделий внесли в реестр недобросовестных

В Ростовской области поставщика медицинских изделий ООО ТД «РусМед» внесли в реестр недобросовестных компаний. Решение поддержали в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде, сообщили в Ростовском УФАС.
Как уточнили в антимонопольном ведомстве, Областная клиническая больница № 2 и поставщик заключили контракт на контейнеры для стерилизации на 550 тысяч рублей.
Позже комиссия заказчика выяснила, что изделия не соответствуют условиям договора. В связи с этим направили письмо с требованием предоставить нужный товар, но ответа не последовало.
После включения в реестр недобросовестных поставщиков компания в течение двух лет не сможет принимать участие в государственных и муниципальных закупках.
