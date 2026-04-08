В Волгограде проводили в последний путь педагога Людмилу Бурминскую

Выпускница Харьковского политехнического института трудилась на волгоградском заводе им. Петрова и участвовала в разработке новых материалов для промышленности.

С педагогом Людмилой Бурминской простились в Волгограде 8 апреля.

Уроженка Харькова, она пережила в военные годы голод и оккупацию Ее отец ушел на фронт добровольцем, прошел две войны — с Германией и Японией, и вернулся домой в 1946-м, когда девочке исполнилось 9 лет, рассказывает Telegram-канал «Ритуальный патруль».

Выпускницу Харьковского политехнического института направили по распределению на волгоградский завод имени Петрова. Она участвовала в разработке новых материалов для промышленности. Десятки лет трудилась на кафедре технологии конструкционных материалов ВолгГТУ. А после преподавала в Волгоградском госуниверситете.

Выпускники Людмилы Николаевны стали генералами и полковниками. В наши дни они возглавляют судебно-экспертные подразделения в разных регионах страны.

Проститься с педагогом пришли ее дети и внуки. Похоронили Людмилу Бурминскую на Дзержинском кладбище.

Ранее в Волгограде не стало маэстро шахмат Олега Ефросинина — в газете «Аргументы и факты — Нижнее Поволжье» Олег Евгеньевич вел постоянную шахматную рубрику еще с 1990-х годов.