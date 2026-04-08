Ученый рассказал о сейсмической безопасности объектов в Крыму

Крымский мост может выдержать землетрясение в 9.5 балла.

Источник: Комсомольская правда

Строительство атомных станций и мостов невозможно без участия сейсмологов. Заведующий лабораторией палеосейсмологии ИФЗ РАН Андрей Корженков рассказал «АиФ-Крым», как специалисты определяют, выдержит ли объект мощное землетрясение.

Для атомных станций изучают данные о подземных толчках за последние 10 тысяч лет, для хранилищ радиоактивных отходов — за 100 тысяч лет.

«Мы знаем, мы видим следы этих землетрясений», — отметил ученый.

В качестве примера он привел Крымский мост. Изначально расчетная сейсмическая нагрузка составляла 8,5 балла, но из-за сложных грунтов ее повысили до 9,5 балла.

