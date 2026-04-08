В Урене шесть человек госпитализировали с кишечной инфекцией

Ранее глава Уренского муниципального округа Сергей Бабинцев заявил, что 54 местных жителя заболели норовирусом, 5 из них госпитализированы, власти ищут источник заражения — предположительно, в водовод попали паводковые или сточные воды. Региональный СУСК сообщил, что все госпитализированные рассказали о том, что употребляли сырую воду из системы централизованного холодного водоснабжения по месту проживания. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг (статья 238 УК РФ).