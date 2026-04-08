В Калининграде планируют демонтировать старые опоры контактной сети

Перечень конкретных адресов опубликован на сайте горадминистрации.

Администрация Калининграда планирует демонтировать ряд устаревших опор контактной сети, которые больше не используются для работы городского электротранспорта и уличного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы намерено провести муниципальное предприятие «Служба заказчика». Демонтаж затронет несколько улиц города, включая проспекты Мира, Победы, Калинина и Советский, а также улицы Энгельса, Вагоностроительную, Дзержинского, Емельянова, Суворова и Брусничную. Перечень конкретных адресов опубликован на сайте горадминистрации.

В пресс-службе отметили, что на части опор размещены инженерные коммуникации, владельцы которых официально не оформляли договорные отношения с администрацией. В связи с чем, горвласти обратились к собственникам линий связи с просьбой заявить о себе, чтобы избежать отключения услуг для пользователей.

Как уточнили в мэрии, владельцам коммуникаций необходимо связаться с администрацией до 1 мая 2026 года. В противном случае при демонтаже опор размещенные на них провода будут удалены.