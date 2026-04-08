«Белтелеком» предупредил о сбоях в работе телевидения и радио с 8 по 23 апреля

«Белтелеком» сообщил о сбоях в работе телевидения и радио в Беларуси. Это связано с масштабными работами на сетях теле и радиовещания в апреле.
Так, белорусов предупредили, что перебои в вещании могут происходить 8, 9 и 10 апреля, на неделе с 14 по 17 апреля, а также 22 и 23 апреля. Сбои в работе радио и телевидения в эти дни возможны с 09.00 до 16.00 часов. Узнать точное время отключения радио- и телевещания можно на сайте предприятия в зависимости от своего региона.
По данным «Белтелекома», наиболее масштабные единовременные отключения запланированы на 15 апреля в Могилевской области и части Витебской и Минской областей, а также 23 апреля в Ивановском, Пинском, Столинском, Лунинецком, Березовском и Ивацевичском районах.
При быстром проведении профилактических работ на передающих станциях доступ к стабильному эфиру будет восстанавливаться досрочно. Также профилактика не затронет интерактивное телевидение ZALA.
