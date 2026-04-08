Волгоград прощается с преподавателем Людмилой Бурминской

Ушла из жизни Людмила Бурминская из Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

Волгоград 8 апреля 2026 года провожает в последний путь Людмилу Бурминскую, одного из самых уважаемых ученых региона. Прощание с бывшим преподавателем ВолгГТУ и ВолГУ проходит в ритуальном предприятии «Память», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал «Ритуальный патруль».

Он родилась в Харькове, училась блестяще. Она окончила школу с золотой медалью, а Харьковский политехнический институт — с красным дипломом. По распределению молодая специалист приехала в Волгоград, где начала работать на заводе имени Петрова.

Десятки лет Людмила Бурминская посвятила кафедре технологии конструкционных материалов Волгоградского политехнического института. Она воспитала множество поколений инженеров, ученых, кандидатов и докторов наук. Ее заслуги были отмечены нагрудным знаком «Высшая школа СССР» и званием «Ветеран труда».

Позднее Людмила Бурминская преподавала на кафедре судебной экспертизы и физического материаловедения в Волгоградском государственном университете. Ее выпускники добились больших успехов, став генералами и полковниками, возглавляя судебно-экспертные подразделения по всей России.