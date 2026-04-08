Диджей на «Ладе» оштрафован за ночную дискотеку под окнами волгоградцев

Волгоградцы постоянно делятся своим возмущением по поводу водителей, которые каждую ночь развлекают горожан музыкой из своих авто. Одного из таких ночных диджеев на «Ладе Гранте» уже настигла расплата. После того, как он устроил бессонную ночь жителям домов на пересечении улиц Краснослободской и Огарёва в Ворошиловском районе, его привели в полицию. На 22-летнего студента волгоградского вуза составили протокол, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.