СНТ «Ольха» на Бору может полностью оказаться под водой

Жители уже пересели на байдарки и сапы.

Ситуация с подтоплением СНТ «Ольха» на Бору ухудшается. По словам жителей, за сутки вода там поднялась минимум на 20 сантиметров.

Известно, что люди пересели на байдарки и сапы. Других способов передвижения просто нет.

В то же время расширился и масштаб подтопления. Задеты уже соседние садоводческие товарищества. Спасателями Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России из СНТ «Санда» и «Тюльпан» эвакуированы двое мужчин. В медицинской помощи они не нуждались.

Садоводы просят обратить внимание на их ситуацию и разрешить ее как можно быстрее. Люди опасаются, что СНТ полностью окажется под водой.